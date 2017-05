Tordesillas (Valladolid) acolle desde este xoves o I Xornadas Xacobeas 'Facendo Camiño'

A localidade valisoletana de Tordesillas acolle entre este xoves e o sábado ao I Xornadas Xacobeas 'Facendo Camiño' que organiza a Asociación do Camiño de Santiago do Sueste de Valladolid (Acasse-VA), que cumpre o seu décimo aniversario.

Para esta primeira edición, que se desenvolverá nas Casas do Tratado, organizáronse dous relatorios nas que intervirán expertos e coñecedores do Camiño de Santiago, entre eles Manuel Rodríguez, de Asociacionismo e Investigación SA de Xestión do Plan Xacobeo Turismo de Galicia, e o xornalista Javier Pérez Andrés, así como membros de asociacións e hospitaleiros sabedores das múltiples circunstancias que viran ao redor dos diferentes Camiños a Santiago.

Os relatorios irán precedidas da inauguración dunha exposición gráfica de carácter itinerante, que recolle en imaxes o realizado por ACASSE-VA ao longo do seu dez anos de andaina, informaron a Europa Press fontes da Asociación.

Outras localidades incluídas na ruta do camiño ao seu paso por Valladolid e que albergarán tamén a mostra son Medina del Campo, Vega de Valdetronco, Mota del Marqués e San Pedro de Latarce.

As Xornadas Xacobeas culminarán coa celebración dunha cea de gala o día 20 no Parador Nacional de Tordesillas, á que asistirán numerosos socios de Acasse-VA e amigos do Camiño de Santiago.

Acasse-VA xurdiu no ano 2007 ante a necesidade de atender aos peregrinos que chegaban desde o sueste español, Alacante, Valencia e Murcia.

Con máis de 150 socios na actualidade, o seu ámbito de actuación, dando continuidade ao traballo da asociación do Camiño en Ávila, abarca desde Palacios de Goda (Ávila) ata Benavente (Zamora) e dota de sinalización, infraestrutura e acollida a municipios como Medina del Campo, Rueda, Tordesillas, Villavieja, Bercero, Vega de Valdetronco, Mota del Marqués, Villardefrades e San Pedro de Latarce, localidades por onde transcorre o Camiño de Santiago do Sueste na provincia de Valladolid.