A Fundación María José Jove aborda o conflito dos refuxiados a través da arte

A Fundación María José Jove deseñou, baixo o título 'A cruzada dos nenos. Refuxiados de onte a hoxe', unha programación especial con motivo do Día Internacional dos Museos que se celebra este 18 de maio "e que este ano anima aos museos a facer un papel de mediador e de transmisor de historias traumáticas do pasado e do presente".

Partindo desta idea, a Fundación María José Jove organizou unha serie de accións cos 50 alumnos de Bachillerato do Instituto Artístico de Adormideras da Coruña. O eixe de toda a programación é 'No fondo do río Moldau', obra do artista alemán Anselm Kiefer presente na Colección de Arte da Fundación e que profunda na segunda guerra mundial.

"Guiados pola Fundación María José Jove e polos seus profesores, os alumnos traerán esta obra á actualidade co conflito sirio como espello", segundo engade a entidade sobre esta proposta. Así, ademais de inaugurar a exposición, celebrarase unha xornada de sensibilización cara ao problema dos refuxiados e o conflito dos muros fronterizos.