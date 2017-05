A Forza Loxística inicia este xoves un programa de actividades na Coruña polo Día das Forzas Armadas

O Cuartel Xeral da Forza Loxística Operativa celebrará, do 18 de maio ao 15 de xuño, diversas actividades para celebrar o Día das Forzas Armadas, cuxo acto central terá lugar o 27 de maio en Guadalaxara.

Na presentación destes actos, o xeneral Francisco Javier Sánchez Fernández, xefe da Forza Loxística Operativa, avanzou que o 9 de setembro terá tamén unha xura de bandeira para persoal civil na praza de María Pita.

No caso dos actos programados polo Día das Forzas Armadas, e que se sumarán aos programados en toda España, incluirán distintas propostas como exposicións, carreiras ou visitas guiadas, para facilitar "un mellor coñecemento" do labor que desenvolven o Exército de Terra, a Armada, o Exército do Aire e a Garda Civil.

Así se expuxo na presentación das mesmas, que incluirán dúas exposicións pictóricas, unha sobre a mostra do patrimonio pictórico do Palacio de Capitanía, que poderá visitarse a partir do 22 de maio, e outra sobre óleos de reis de España e que leva por título 'De Isabel e Fernando a Felipe V'.

A programación incluirá actividades deportivas, como a carreira programada o 20 de maio no Parque de Bens, ou visitas guiadas ao Pazo de Capitanía. Haberá tamén concertos, conferencias e un acto de substitución solemne da Garda do Palacio de Capitanía, o 26 de maio. Os días 27 e 28 de maio poderán visitarse as fragatas da Armada 'Santa María' e 'Reina Sofía'.