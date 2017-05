Vertixe Sonora Ensemble arrinca unha nova edición do ciclo Correspondencias Sonoras no CGAC de Santiago

Vertixe Sonora Ensemble arrincará este venres unha nova edición do ciclo Correspondencias Sonoras no Centro de Arte Contemporánea (CGAC) de Santiago de Compostela, coincidindo coa celebración do Día Internacional dos Museos.

Correspondencias Sonoras CGAC | Fonte: Europa Press

Para esta primeira sesión, a formación seleccionou os 'Catálogos de sopro, respiración e siseo', un "estudo obsesivo e recorrente da difusión do aire" do compositor Ramón Souto

Correspondencias Sonoras é un encontro entre a música e a arte actuais, no que teñen cabida "todas as expresións creativas actuais" co obxectivo de "dar a coñecer as estéticas máis avanzadas, os compositores máis destacados do novo panorama musical e as perspectivas máis interesantes da nova música".

Como as edicións anteriores, explicou Vertixe Sonora Ensemble, o ciclo converterá o CGAC nun "centro de investigación e creación musical con intensas sesións de traballo" entre a formación e os compositores en xornadas abertas ao público que incluirán ensaios previos e charlas.

Baixo o comisariado de Vertixe Sonora Ensemble, novos autores do panorama internacional compoñen obras orixinais a partir das exposicións, creadores e pezas do Centro Galego de Arte Contemporánea.

Tras a cita deste venres, Jorge Gómez Elizondo, Chikage Imai, Heather Stebbins e Joanna Wozny terán como referencia a retrospectiva do artista sevillano Luis Gordillo para crear o espectáculo 'Confesión xeral', que acollerá o CGAC o 12 de setembro.