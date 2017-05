Investigado un veciño de Vila de Cruces (Pontevedra) polo roubo de dúas motoserras en Ames (A Coruña)

A Guardia Civil recuperou en Vila de Cruces (Pontevedra) dúas motoserras que foran sustraídas recentemente no municipio coruñés de Ames tras romper a relación laboral co denunciante.

Investigan a veciño de Vila de Cruces polo roubo de dous motosierras. | Fonte: Europa Press

As investigacións iniciáronse o pasado mes de abril por mor da denuncia no Posto Principal da Guardia Civil do Milladoiro (A Coruña), a cuxa demarcación pertence o municipio de Ames onde foran roubadas as motosierras.

Segundo sinalou o Instituto Armado, na denuncia consta que as dúas máquinas, valoradas en 1.230 euros, foron sustraídas do interior da caixa dun camión cando estaba estacionado nas inmediacións da empresa que rexenta o seu propietario no lugar de Bugadillo no municipio de Ames.

Por mor das investigacións realizadas polo Equipo ROCA da Comandancia da Guardia Civil de Pontevedra, situado en Lalín, en colaboración cos postos de Vila de Cruces e O Milladoiro, púidose pescudar que o presunto autor do roubo fora un veciño da localidade pontevedresa que "rompera recentemente e de forma traumática unha relación laboral que mantiña co denunciante", segundo indican as mesmas fontes.

O presunto autor, que recoñeceu os feitos, entregou voluntariamente as motosierras que tiña na súa poder e deberá comparecer, cando sexa citado, ante o xulgado de Instrución de garda de Santiago, que instrúe a causa.