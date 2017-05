Médicos de Primaria din non estar capacitados para atender a pacientes que superaron un cancro

Os médicos galegos de Atención Primaria recoñecen carencias na atención que prestan a pacientes que superaron un cancro. En concreto, sinalan como principais obstáculos para o seguimento destes pacientes a falta de capacitación, de tempo e de directrices. Así o constataron investigadores do SERGAS nun estudo que se publica na revista científica Journal of Clinical Oncology co título 'Surveillance of cancer survivors: Results from a survey of primary care physicians working in the Spanish National Health System'.

Este é o primeiro estudo sobre a vixilancia dos sobreviventes de cancro realizado en España que recolle a opinión dos médicos de Atención Primaria dos sistema de saúde público. De feito, os seus autores aseguran que "en España non hai datos sobre o estado da vixilancia dos sobreviventes de cancro por Atención Primaria". Para a súa realización enviouse unha enquisa anónima en liña aos médicos de Atención Primaria que traballan en Galicia. O cuestionario constaba de 13 ítems que incluían preguntas sobre experiencia profesional, características do lugar de traballo, obstáculos identificados para atender a superviventes de cancro e propostas para mellorar o seu seguimento.

A maioría dos enquisados (51%) opina que é moi importante traballar con superviventes de cancro e o 48% considera que é unha competencia de Atención Primaria. A experiencia profesional para o seguimento dos superviventes de cancro foi cualificada como media polo 55,1% dos que responderon.

Os principais obstáculos para o seguimento adecuado destes pacientes foron a falta de capacitación (81,6%), a falta de tempo e a ausencia de directrices (82,9%). En xeral, todos os grupos de enquisados en Galicia avaliaron as propostas de mellora do seguimento dos sobreviventes de cancro como favorables. A principal proposta para mellorar a vixilancia dos superviventes de cancro para estes médicos é promover a formación e a educación nesta área do coñecemento.