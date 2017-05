A Casa de la Troya de Santiago reabre as súas portas e programa visitas teatralizadas

O Museo Casa de la Troya inicia este venres a súa tempada de verán con visitas teatralizadas ao centro histórico de Santiago de Compostela e ao seu museo.

Casa da Troia Santiago de Compostela | Fonte: Europa Press

Tras o peche durante os meses de inverno, o popular edificio compostelán reabrirá de novo as súas portas e poderá visitarse todos os venres e sábados desde esta semana e ata mediados de xullo. Posteriormente, desde mediados de xullo e ata principios de setembro, abrirá durante toda a semana excepto domingos e luns.

Todos os venres que restan de maio e en xuño, a Casa de la Troya programará ademais rutas culturais teatralizadas por diferentes rúas e prazas do centro histórico de Compostela, seguidas dunha visita ao museo, co fin de contextualizalo no marco da cidade e do seu tempo.

Cada ruta, cun máximo de 15 participantes, partirá desde a Praza do Toural e durará ao redor dunha hora. O guía caracterizarase como un personaxe da novela La Casa de la Troya, de Alejandro Pérez Lugín, e vinculará os lugares que se visiten coa trama do libro.