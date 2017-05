O consello de Popular reúnese este xoves en pleno proceso de recepción de mostras de interese

O consello de administración de Popular reúnese este xoves, nun momento no que a entidade se atopa inmersa no proceso de recepción de mostras de interese por parte doutros bancos potencialmente interesados na súa adquisición.

Fontes do banco explicaron a Europa Press que a reunión do máximo órgano de goberno da entidade ten carácter ordinario e estaba prevista antes da decisión de abrir un proceso de mostras de interese de face a unha operación corporativa, unha das alternativas estratéxicas que explora o banco.

Ao coincidir no tempo, é previsible que os conselleiros analicen a marcha do proceso e avalíen as mostras de interese recibidas, segundo informaron a Europa Press fontes financeiras.

Unha vez analizadas estas mostras de interese, o banco debe decidir se pon en marcha unha segunda fase de ofertas vinculantes, para o que terá que expor a súa contabilidade aos interesados.

A entidade presidida por Emilio Saracho prevé ter unha decisión tomada en relación coa posible fusión antes do próximo 10 de xuño, de acordo con estas mesmas fontes.

Popular confirmou o martes á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV) que solicitara aos bancos interesados en fusionarse con el unha mostra de interese, á vez que matizou que non tomara aínda unha decisión respecto diso e que a información derivada destas indicacións non tería un carácter vinculante.

SANTANDER, BBVA E BANKIA

Entre as entidades interesadas en acometer unha fusión con Popular atoparíanse grandes bancos como Santander e BBVA, ademais de Bankia, cuxo interese en Popular confirmou o ministro de Economía, Industria e Competitividade, Luís de Guindos, que manifestou ademais que o Goberno ten "moi pouco que dicir" en relación co proceso.

A venda é unha das opcións estratéxicas que baralla o banco, así como o lanzamento dunha ampliación de capital, que a entidade continúa estudando, como indicou o presidente de Popular, Emilio Saracho, durante a súa xunta de accionistas.

A axencia de cualificación crediticia Fitch sinalou nun informe que a alternativa da ampliación de capital é "inevitable", xa que a venda dos seus activos non estratéxicos pode ser "insuficiente" para que o mercado gañe confianza na entidade.