(AMP) Deteñen ao home que se precipitou en Vigo tras descolgarse dunha manta para entrar en casa dun veciño

Axentes da Policía Local de Vigo detiveron a un home de 31 anos e iniciais J.C.A.A., que se precipitou cando se descolgaba dunha manta desde a súa vivenda para coarse no domicilio do seu veciño de abaixo.

Os feitos ocorreron sobre as 5,00 horas deste xoves, cando un veciño de cálea Conde de Torrecedeira avisou ao 112 Galicia de que atopara na súa casa a unha persoa allea que podía entrar pola terraza.

Unha patrulla da Policía Local mobilizouse ata o lugar, onde o requirente indicou que estaba a durmir cando escoitou un ruído na terraza. Ao ir cara alí, atopou no salón a un individuo, ao que retivo ata que chegou a patrulla.

O intruso, que reside no segundo piso do mesmo edificio, non puido explicar a súa presenza na casa do seu veciño, á que accedeu supostamente descolgándose desde o segundo piso ata a terraza cunha manta.

Supostamente o home precipitouse ao chan mentres descendía, polo que o 112 Galicia deu aviso a Urxencias Sanitarias, que desprazou unha ambulancia medicalizada ao momento.

Segundo confirmaron a Europa Press fontes sanitarias, o home recibiu asistencia pero non requiriu traslado a un centro de saúde. Tras iso, os axentes procederon á súa detención.