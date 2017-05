A máis uso das redes sociais, máis coexistencia de linguas

Un estudo de físicos da Universidade de Santiago de Compostela (USC), baseado en comprobacións matemáticas, revela que as redes sociais axudan á coexistencia das linguas.

(Esquerda) Alberto Pérez E (Dereita) Jacobo Guiu-Sout E Ignacio Vidal-Franco. | Fonte: Europa Press

En concreto, analizaron, a través de modelos matemáticos, o efecto das relacións sociais sobre as dinámicas de poboacións. En particular os investigadores prestaron atención á coexistencia de idiomas e ao feito de que os falantes están conectados mediante redes sociais de comunicación.

O coordinador do grupo de Física non lineal da USC e coautor do artigo que publica 'Open Science' da Royal Society, Alberto Pérez Muñuzuri, conclúe que o efecto destas redes, "lonxe de homoxeneizar unha lingua dominante, pode ser a causa de que apareza diferenciación e, no caso particular que se analiza, axudar á coexistencia de dúas linguas".

A conclusión dos físicos da USC é que no contexto dun modelo bilingüista "os falantes cun alto grao de conectividade -cunha alta actividade en medios sociais- teñen máis probabilidades de diferenciar ou manter un status diferenciado".

GRAO DE CONECTIVIDADE

Alcanzado o estado final, segundo engaden os investigadores no artigo, a situación permanecería invariable "o que predí a coexistencia de ambos os idiomas".

Ademais, puntualizan os autores do estudo que o resultado é alcanzable "só se o grao de conectividade supera un certo limiar de conectividade".

MODELOS MATEMÁTICOS

Para o desenvolvemento desta reflexión sobre as posibilidades de supervivencia das linguas, o grupo de físicos da USC utilizou modelos matemáticos.

Segundo explicaron, son "moitos os intentos de modelar matematicamente" a coexistencia das linguas ao longo da literatura científica. De feito, como sinalan no artigo os físicos, "os modelos máis recentes tamén inclúen a posibilidade de exhibir a coexistencia de dúas linguas".

"Modelos máis elaborados introduciron a distribución espacial dos falantes e tentaron identificar as condicións baixo as que podía aparecer a distribución non homoxénea dos idiomas, síntoma da súa capacidade de supervivencia", segundo sinalaron.