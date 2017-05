O Centro Comercial Dolce Vita Odeón de Narón (A Coruña) estrea o parque infantil 'Brincamar'

O Centro Comercial Dolce Vita Odeón de Narón (A Coruña) inaugurará este sábado, día 20, unha nova zona de lecer infantil que, co nome 'Brincamar', situarase na planta baixa do edificio.

Centro Comercial Dolce Vita Odeón Narón | Fonte: Europa Press

Segundo informaron os seus responsables, a partir das 19,00 horas os máis pequenos poderán gozar do novo parque infantil, que está inspirado na vinculación de Ferrolterra co mar.

Así, os nenos que se acheguen á zona poderán "navegar" nunha lancha, xogar a deslizarse cunha mantarraia ou cun polbo e subir por escaleiras sostidas por cabaliños de mar, cunha clara inspiración marítima.

Para a inauguración do parque programáronse actividades especiais, como un taller de debuxo no que os máis pequenos poderán colorear as siluetas dos animais mariños que decoran o parque infantil. Tamén se repartirán pelotas mariñas personalizadas.

Con esta inauguración, o Centro Comercial Dolce Vita Odeón, propiedade de Eurofund Capital Partners e Patron Capital, dá "un paso máis na mellora da experiencia do usuario", un proxecto de renovación que xa comezou o pasado ano coa remodelación e redeseño das áreas de descanso e a ampliación da oferta comercial.