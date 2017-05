A eurodeputada de Alternativa Galega de Esquerda en Europa (AGEe), Lídia Senra, denunciou no Parlamento europeo os "efectos nocivos" da chamada "economía azul" promovida pola Unión Europea (UE) como a "acuicultura industrial, a minaría submarina ou as prospeccións de petróleo".

A europarlamentaria asegurou que estas prácticas implicarán "un menoscabo social, económico e ambiental" para a pesca artesanal e a pequena escala e "comprometerán seriamente o futuro dos caladoiros e, en definitiva, dos océanos".

Estas preocupacións recóllense nas emendas que Lídia Senra presentou a unha opinión da Comisión Europea que contribuirá á Axenda polo Futuro dos Océanos, no contexto dos obxectivos de desenvolvemento sustentable para 2030.

Para a eurodeputada galega, o impacto das actividades da economía azul que promove a Unión Europea deben centrar o debate sobre o futuro dos océanos e facelo desde unha perspectiva de protección aos caladoiros e ecosistemas fronte aos intereses privados das grandes multinacionais da minaría submarina ou a explotación de hidrocarburos.

"A pesca artesanal e a pequena escala son sectores craves nas comunidades costeiras e garanten a soberanía alimenticia dos pobos, polo que deben ser protexidas fronte ao acaparamiento a nivel mundial dos océanos para múltiples usos que acaban causando contaminación e afectado os recursos pesqueiros", indicou.

PARALIZAR PROXECTOS

Por esta razón, Senra considerou que se "deben paralizar todos os proxectos de prospeccións de hidrocarburos e minaría nos fondos mariños", como é o caso da mina Solwara 1, destinada a explotar "xacementos de ouro e cobre en Papúa Nova Guinea", o primeiro gran proxecto de minaría nos fondos mariños e nunha zona hábitat de corais e numerosos cetáceos.

"Hai uns días coñecemos novos proxectos para a procura de hidrocarburos en augas do Gran Sol, un caladoiro no que tamén pesca a frota galega, e hai que ter presente que as actividades como estas serán, sen dúbida, graves, incertas e non atenderán a fronteiras", sinalou.