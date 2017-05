Aprobado o acordo de concentración parcelaria da zona Vizoño-Vilacoba, en Abegondo (A Coruña)

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este xoves, día 18 de maio, a aprobación do acordo de concentración parcelaria na zona de Vizoño-Vilacoba II, no municipio coruñés de Abegondo.

Este paso, segundo destacou a Xunta, supón a determinación dos predios de substitución cos novos titulares, coa superficie resultante da reorganización e coa nova clasificación da terra. Neste caso, trátase da reorganización de 4.281 parcelas que pasan a ser 1.142 predios pertencentes a 679 propietarios.

Con este anuncio, a Consellería pon en coñecemento dos veciños, que serán notificados individualmente, a apertura do prazo de 30 días hábiles de exposición pública do acordo que poderán examinar no Concello de Abegondo e ante o que poden interpor recurso de alzada.

Os documentos que se poden examinar refírense a os predios de substitución, nos que consta as situacións xurídicas derivadas das parcelas de procedencia, as fichas de atribucións e os planos, entre outros.

En concreto, a Xunta investiu desde o inicio da concentración 1.776.563 euros que se destinaron no seu maior parte á execución da rede de camiños así como a investimentos en servizos técnicos como a elaboración do proxecto de concentración, a concreción das bases provisionais e definitivas ou a redacción do acordo.