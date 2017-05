Detido un veciño da Coruña por un roubo con violencia nunha gasolineira en Arteixo

O Equipo de Policía Xudicial de Cambre e a área de Investigación do Posto Principal de Arteixo detiveron a E.B.S., de 38 anos de idade e veciño da Coruña, como presunto autor dun delito de roubo con violencia e intimidación nunha gasolineira.

Segundo informa o Instituto Armado, os feitos sucederon o pasado 8 de maio de 2017 na gasolineira Villarrodis en Arteixo cando un empregado da estación denunciou ser vítima dun roubo con violencia.

O traballador relatou que un home duns 40 anos esixíralle a recadación póndolle un coitelo no pescozo, polo que se iniciou un forcexeo que lle produciu cortes nun cóbado, ademais da subtracción da riñonera con 500 euros.

Tras a investigación da Guardia Civil, púidose deter ao autor dos feitos no seu domicilio xunto con probas do acto ilícito, segundo engaden as mesmas fontes da Benemérita.