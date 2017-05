O subdelegado de Defensa en Lugo, o coronel de infantaría Carlos Boado, alertou este xoves sobre as "novas ameazas", entre as que inclúe os ataques ao "ciberespazo".

Así se referiu a "o que acaba de ocorrer agora mesmo no medio occidente co wannacry", por iso é polo que avogue por potenciar a "defensa do ciberespazo".

A isto tamén engade "a potenciación dos sistemas de obtención de información e produción de intelixencia e unidades de operacións especiais".

Deste xeito, Boado apelou a que foi o anterior ministro de Defensa, Pedro Morenés, o que "definiu onde tiña que centrarse o esforzo das Forzas Armadas para adaptarse ás ameazas candentes".

EXPOSICIÓN

Estas declaracións realizounas tras presentar unha exposición fotográfica, con 32 fotografías e oito infografías, que se abrirá o vindeiro luns na Delegación da Xunta en Lugo, ata o 31 de maio.

Ademais ese mesmo día ofrecerase unha conferencia sobre 'Terrorismo en occidente, a xestión do salvaxismo', na que se porán de relevo os perigos derivados do terrorismo yihadista.