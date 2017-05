CC.OO. prevé unha reestruturación do seu persoal en Galicia pero descarta a adopción dun expediente de regulación de emprego (ERE), aínda que o secretario xeral saínte, Xosé Manuel Sánchez Aguión, admite que esa foi unha das medidas que se estivo "barallando".

Xosé Manuel Sánchez Aguión | Fonte: Europa Press

Ao comezo do XI congreso do sindicato, que elixirá este venres a Ramón Sarmiento como novo líder, Sánchez Aguión indicou, a preguntas dos xornalistas, que a baixada de ingresos tanto por perda de afiliados como por recorte de subvencións obrigará á organización a "tomar decisións". "Vanse a tomar decisións, pero sempre co consenso, co acordo, das persoas que estean afectadas", asegurou.

"En todo caso, será aquela solución que permita resolver os problemas de fondo e non un parche que non nos permita encarar a situación do sindicato cunha economía saneada de face ao futuro", expuxo.

Así, tras constatar que "é necesario tomar reestruturacións", avogou por, "como sempre", facelo "da forma menos traumática posible". O ERE, segundo dixo, é unha posibilidade que "non está contemplada" aínda que si é unha das que "se estivo barallando coa representación dos traballadores".

Sánchez Aguión falou de "unha perda notable de ingresos" por caída de afiliación, en xeral, nos sindicatos, e vinculou esta situación coa crise e o paro.

Ademais, criticou as políticas "de corte ideolóxico" dos gobernos, "recortando as subvencións" ás que, segundo salientou, teñen dereito. En concreto, cifrou esta diminución en "máis dun 50% nestes últimos anos".

Todo iso, segundo explicou, ,"determina que houbo unha perdida de recursos e por tanto a necesidade de adaptar o sindicato a esa realidade".

FIN DUN MANDATO DE OITO ANOS

O XI congreso de CC.OO. en Galicia dá fin ao mandato de oito anos de Sánchez Aguión, tras unha "longa traxectoria", segundo definiuna el mesmo nas declaracións aos medios de comunicación antes da inauguración do conclave, de máis de 40 anos de militancia e 20 anos con distintas responsabilidades na executiva do sindicato.

Respecto diso do futuro, reivindicou desenvolver "un proceso moi participativo" pois "había dúas candidaturas inicialmente e dialogando, buscando fórmulas de consenso, de tentar que esta organización siga sendo o referente ou un dos referentes máis importantes dos traballadores deste país, houbo unha solución de consenso e vai haber unha soa candidatura", a de Ramón Sarmiento.

En canto aos documentos que se debaten desde este xoves, advertiu que tamén "tiveron un amplísimo consenso, case unánime, no consello do sindicato", polo que augurou que "o van a ter sen dúbida no debate do propio congreso".

Por todo iso, Sánchez Aguión valorou que "non se xustificaba que houbese dúas opcións", aínda que "son lexítimas", e opinou que isto lles sitúa "en mellores condicións como un instrumento que pretende ser máis útil na defensa dos intereses da clase traballadora".

Ante un congreso que espera e desexa que sexa "tranquilo", considerou que estará marcado polo "debate", a "proposta" e a "alternativa". "Este sindicato vaise a mostrar como unha ferramenta fundamental da clase traballadora nos próximos anos", incidiu.

CRÍTICAS AO PP

Para Aguión, "a xestión neoliberal que vén facendo o PP da crise deixa un país nunha situación absolutamente de emerxencia social", cun nivel de desemprego "insoportable", pobreza e desigualdade.

"Contra iso imos loitar e imos establecer propostas concretas e alternativas", proclamou, antes de subliñar que o sindicato defende "intereses de parte que son os da clase traballadora", cunha actitude "belixerante".

