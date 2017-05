Detidos dous homes por roubar nun ximnasio do campus universitario en Ourense

Axentes da Policía Nacional detiveron a dous homes como presuntos autores dun roubo con forza no interior dun ximnasio do campus universitario de Ourense.

Segundo informou a Policía Nacional, os feitos sucederon o 2 de maio cando acudiu a dependencias policiais un home para presentar denuncia por un roubo ocorrido esa mesma noite nas instalacións deportivas do campus universitario de Ourense, onde forzaron as máquinas de expedición de bebidas na instalación e subtraeron unha caixa rexistradora.

Axentes do Grupo de UDEV da Comisaría Provincial de Ourense iniciaron a investigación dos feitos cos datos achegados na denuncia e a inspección ocular realizada por Policía Científica, tras o que conseguiron a identificación dos presuntos autores do feito.

O martes 16 de maio ás 9,45 horas procedeuse á localización e detención dun dos presuntos autores na zona de Covadonga e unha hora despois foi arrestado ao outro na mesma zona, tras o que foron trasladados a dependencias policiais para a continuación das dilixencias policiais.

Os detidos son un home de 50 anos natural de Ourense, ao que lle constan doce arrestos anteriores, e outro home da mesma idade que conta con 32 antecedentes. Ambos quedaron en liberdade con cargos tras pasar a disposición xudicial.

ROUBO CON FORZA

Por outra banda, un home de 43 anos natural de Zamora con antecedentes foi detido como presunto autor de roubo con forza nun vehículo na zona das Lagoas.

Segundo informou a Comisaría de Ourense, os feitos tiveron lugar o 17 de maio ás 21,00 horas cando se recibiu unha chamada dun home que manifestou que corría pola rúa Xoán de Novoa detrás dun individuo que momentos antes atopara dentro do seu vehículo e, ao ser sorprendido, deuse á fuga.

Por iso, axentes da Brigada de Seguridade Cidadá da Comisaría Provincial de Ourense trasladáronse ao lugar onde realizaron unha batida pola zona e acharon nas inmediacións a un individuo de características similares ás dadas.

Unha dotación policial confirmou que a persoa identificada era o individuo que momentos antes sorprendera no interior do seu vehículo e, que ao verse sorprendido, agrediulle, ademais de ocasionarlle danos no coche a pesar de que non puido subtraer nada do seu interior.

En vista do exposto, os policías procederon á detención e posterior traslado a dependencias policiais para continuar coas xestións pertinentes.