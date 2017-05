O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, chamou aos sindicatos de estibadores "á negociación e non á presión" ante o novo calendario de folgas convocado nos portos que arrinca o próximo 24 de maio e esténdese durante tres semanas.

Iñigo da Serna falando desde a tribuna do Congreso | Fonte: Europa Press

"Pido sensatez, mesura e sentido común, desde o respecto ao dereito á folga, porque o Decreto Lei de reforma do sector e o Real Decreto que o acompaña pon as bases suficientes e adecuadas para alcanzar acordos e garantir a estabilidade nos portos", indicou o ministro na súa intervención no debate no Congreso para convalidar a reforma.

"É a hora do diálogo e non da presión", engadiu De la Serna, ao considerar que o Decreto Lei "inclúe medidas e estímulos como non se articularon en ningún outro sector para lograr acordos".

Neste sentido, remarcou o feito de que o Decreto Lei recolle nunha disposición final o compromiso do Goberno de desenvolver o mencionado Real Decreto que recolle o "produto final" da negociación que sindicatos e patronal da estiba mantiveron os pasados meses de febreiro e marzo.

Na súa intervención na Cámara Baixa, De la Serna lembrou que este texto inclúe medidas de garantía do emprego, iniciativas para mellorar a competitividade dos portos e as axudas públicas de 120 millóns para contribuír á reconversión do sector.

"O outro, o contrario á negociación xa o coñecemos", indicou o ministro en relación ao impacto dos anuncios de folgas nos portos, para lembrar as perdas que, segundo asegura, produciron os anuncios de folga anteriores, polo desvío de tránsitos a outros portos europeos e africanos.