O deputado do BNG Luís Bará denunciou este xoves que a UTE que está a levar a cabo as obras de ampliación da ponte de Rande, na entrada de Vigo, está "conculcando os máis básicos dereitos da clase traballadora", pois aos baixos soldos únense "xornadas extraordinarias amplísimas", de 11 e 12 horas diarias.

Rueda de prensa Luís Bará BNG AP-9 | Fonte: Europa Press

Desta "explotación laboral" que supón tamén "unha enorme fraude" a Facenda e á Seguridade Social deu conta nunha rolda de prensa na que fixo fincapé nos "abusos" que están a sufrir estes traballadores. "Súmase a longo prazo lista de agravios desta infraestrutura", incidiu, antes de avanzar que pedirá á Xunta que tome "medidas".

En representación dos traballadores dunha UTE formada por Dragados e Puentes y Calzadas, o secretario de Construción e Madeira da CIG, Xoán Xosé Melón, indicou que as xornadas laborais oscilan entre as 10 e as 12 horas e que o salario se computa por horas, a pesar de non estar permitido, e por baixo das táboas: a sete euros, cando o mínimo sería de 9,5 euros.

Dito isto, sinalou que a administración é "coñecedora da situación", sen que por iso se tomen medidas, polo que lamentou o "desamparo" que sofre o persoal que está a realizar as obras dunha concesión pública. "Tería que ser exemplo de cumprimento, pero é todo o contrario", sostivo.

TRABALLANDO "A 60 METROS DE ALTURA"

Na mesma liña, o secretario de Construción da CIG na comarca de Vigo, Carlos Méndez, reprobou que ás empresas non lles "importe" ter aos obreiros "10 ou 12 horas" traballando "a 60 metros de altura", co "perigo" que iso entraña; así como que o Ministerio de Fomento estea a urxir a conclusión dos traballos.

"Quería ver eu a algún político traballando 12 horas a 60 metros de altura", protestou, para esixir que o exceso de xornada se traduza en novas contratacións tamén por cuestións de seguridade. Polo momento, tal e como apuntou, nestas obras non se produciu ningún accidente grave, aínda que si "varios" de carácter leve.

A EMPRESA NON TEN "BOA FE"

Ademais, lembrou que nas obras de Rande creouse unha comisión de control das condicións e os horarios, unha figura que "deu certos resultados", por exemplo, na construción do hospital de Vigo, pero que deseguido se viu que "non había boa fe" por parte da empresa. "Non ten ningún interese en arranxar os problemas", concluíu.

"As condicións de traballo están cada vez máis deterioradas, máis precarizadas", abundou o sindicalista sobre un persoal formado por unhas 300 persoas.

"A TRAMPA"

En canto ao papel da inspección laboral neste escenario, explicou que a lei actual permite que os excesos de xornada se compensen en días libres nun prazo de catro meses, algo que "non se comproba" e que, en todo caso, chegaría cos contratos xa finalizados. "Aí está a trampa", salientou Xoán Xosé Melón.

Contra esta "indefensión" dos traballadores como consecuencia das últimas reformas laborais "dará a batalla" o BNG, segundo asegurou o parlamentario nacionalista.