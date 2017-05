Detida unha parella na Coruña por varios roubos en máquinas expendedoras

A Policía Nacional detivo na Coruña a unha parella, formada por un home e unha muller, por cometer varios roubos en máquinas expendedoras da cidade. Os dous foron sorprendidos por axentes de paisano cando trataban de forzar unha das máquinas e o home empredeu a fuxida á carreira, pero foi interceptado aos poucos metros.

Segundo informou a Xefatura Superior de Policía, sobre as 4,00 hoas do 6 de maio axentes de paisano e en vehículo camuflado dirixíronse a un local de máquinas expendedoras situado na zona dos Castros-O Castrillón-Eiris. Unha testemuña relatou que un home e unha muller forzaban no lugar una das máquinas.

Cando chegaron os axentes observaron a unha moza na porta "en actitude vixiante", segundo o relato policial, e xusto nese momento saía do local un home que levaba un gorro, luvas e varias ferramentas nas mans.

Os axentes déronlles o alto e o home, ao decatarse de que aqueles homes eran policías, emprendeu a fuxida á carreira, tirando debaixo dun coche as ferramentas que tiña. Aos poucos metros foi interceptado e os axentes recuperaron, de debaixo do coche, un martelo e unha chave de roda de coche.

Os policías comprobaron unha das máquinas "tiña muescas de apalancamento", en concreto no marco que dá acceso ao cajetín da recadación, segundo indica a Policía. Tras entrevistarse coa testemuña e realizar xestións, os axentes procederon á detención da parella por un delito de roubo con forza, tras o que foron trasladados ata dependencias policiais.

OUTROS FEITOS

Os investigadores xa lles seguían a pista desde hai un tempo e, deste xeito, atribúenlles outro tres feitos semellantes ocorridos os días 18, 22 e 28 de febreiro.

O día 18, segundo indica a Policía, violentaron un local de máquinas situado na zona do estadio, onde levaron o cajetín dunha das máquinas coa recadación, que ascendía a uns 400 euros, e provocaron danos valorados nuns 3.000.

Os días 22 e 28 de febreiro, e a noite da detención, o 6 de maio, acudiron ao mesmo local, onde se apoderaron nas dúas primeiras ocasións do diñeiro do cajetín da recadación e causaron danos importantes.

MODO DE ACTUAR

No transcurso da investigación a Policía puido determinar que en todos os roubos actuaron da mesma maneira. Así, o home entraba no interior do local e a muller quedaba na porta, a uns metros, para vixiar que non viñese ninguén.

Cando o home forzaba a máquina para acceder ao caxetín, a muller entraba e axudáballe, xa no último momento, para lograr violentar a máquina. De feito, os investigadores consideran que as ferramentas que lles foron intervidas no momento da detención, corresponden plenamente coas que utilizaron nos outros roubos.

Finalizadas as dilixencias, ambos os arrestados, de 30 e 31 anos de idade e que contan con antecedentes, foron postos a disposición xudicial.