O secretario xeral da Confederación de Empresarios de Lugo (CEL), Jaime López, reprochou este xoves ao Ministerio de Fomento que deixase "caducar" a declaración ambiental para a chegada do AVE á provincia, polo que provocaría un atraso "de entre un ano e dous anos" sobre as previsións de entrada da alta velocidade en Galicia en 2019.

López lamentou que "Lugo neste momento está illado das posibilidades de acceder o AVE como tal, no sentido de que hai varios tramos do que sería a liña Lugo-Monforte, Monforte-Ourense, cuxa declaración de impacto medio ambiental está caducada".

Así, insiste que isto aboca "a un atraso dun a dous anos como mínimo para facer fronte a algún tipo de proxecto de infraestrutura".

Esta inquietude, segundo recoñece López, que se lle trasladou ao secretario xeral de Infraestruturas, Manuel Neno, durante unha reunión o mércores no Ministerio de Fomento.

Tamén avanzou que se lle fará chegar, "máis formalmente", a través "dun escrito, no que se lle vai a pedir un informe no que se expoñan todas as actuacións previstas na provincia, e non só no ámbito das infraestruturas ferroviarias".

Así Jaime López debullou que se trasladase a Fomento a inquietude en materia "viaria e portuaria", neste último caso quéixase de que "Lugo é a única provincia de España que é provincia marítima e con portos de referencia como o de San Cibrao que non teñen autoridade portuaria".

A isto suma a "evidente preocupación" sobre os tramos por licitar da autovía Lugo-Santiago que "non se sabe nada" e "Lugo-Ourense que está na mesma situación".