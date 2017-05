(AV)Consello.- A Xunta comprará outros 10.000 portátiles para o próximo curso e ampliará os contidos dixitais

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou este xoves a compra "máis importante" de computadores portátiles para centros educativos da historia da autonomía, que se traducirá en 10.000 novos para o próximo curso. Con todo, o acordo marco que se asinará será para dous anos e garantirá a posibilidade de adquirir ata 22.000 portátiles nas mesmas condicións.

Consello da Xunta deste xoves 18 de maio | Fonte: Europa Press

Tras a reunión semanal do seu Goberno, o mandatario galego destacou o impulso ás novas tecnoloxías na educación en Galicia, co 'Plan Abalar' e 7.200 alumnos que "dispoñen dun ensino cento por cento dixital". O obxectivo agora é que un total de 10.000 alcancen "unha educación plenamente dixital" no curso 2018-2019 e a iniciativa irá acompañada dunha ampliación dos contidos dixitais.

Á marxe da nova compra de computadores e da ampliación de contidos dixitais, recalcou que Educación continuará incidindo na "formación continuada" dos profesores e tamén das familias, ademais de potenciar a mellor conectividade dos centros. "Con todas as dificultades e recursos", agradeceu aos profesores a aposta pola tecnoloxía.

