A eólica adxudicouse 2.979 MW na poxa, o 99,3%, a fotovoltaica 1 MW e outras tecnoloxías 20 MW

A poxa de renovables celebrada este mércores adxudicou 2.979 megavatios (MW), o 99,3% dos 3.000 MW que había en xogo, á eólica, ao ser a tecnoloxía que máis enerxía produce por unidade de potencia instalada; 1 MW á fotovoltaica, o 0,03%; e 20 MW ao resto de tecnoloxías, o 0,66%, segundo informou o Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital.

MUÍÑOS, ENERXÍA EÓLICA, RENOVABLES, VENTO | Fonte: Europa Press

O gabinete dirixido por Álvaro Nadal destacou que a poxa, na que se adxudicou o máximo previsto, saldouse co máximo desconto posible, "o que supón a introdución de nova enerxía renovable no sistema eléctrico sen necesidade de curmás que supoñan un custo para o consumidor".

As solicitudes presentadas superaron en máis de tres veces a potencia adxudicada, confirmando así o interese dos investidores polo sector das renovables en España, engadiu o ministerio, que subliñou que a Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC), como entidade supervisora da poxa, validou os seus resultados e confirmou que o proceso "foi obxectivo, transparente e non discriminatorio e que a poxa se desenvolveu de forma competitiva, o que permitiu adxudicar aquelas instalacións máis eficientes e ao menor custo para o consumidor".

Esta nova potencia renovable, que deberá estar en funcionamento antes de 2020, contribuirá a mellorar a competencia no mercado eléctrico e reducir a dependencia enerxética do exterior e supón un paso decisivo para a consecución do obxectivo do 20% de renovables no 2020, engade Enerxía.

España atópase actualmente por encima da senda prevista de penetración de renovables, ao alcanzar en 2015 un 17,3%, moi por encima do 13.8% previsto para ese ano.

FORESTALIA, GAS NATURAL, ENDESA E GAMESA, OS VENCEDORES

O Grupo Forestalia, Gas Natural Fenosa, Enel Green Power España, a filial 'verde' de Endesa, e Gamesa foron os grandes vencedores da poxa ao adxudicarse máis de 2.600 megawatts (MW).

Forestalia volveu dar a sorpresa, como ocorreu xa na poxa do ano pasado, ao adxudicarse o maior paquete na poxa, con 1.200 megawatts (MW), o 40% do total.

Pola súa banda, Gas Natural Fenosa adxudicouse 667 MW, mentres que Enel Green Power España fíxose cunha partida de 540 MW e Siemens Gamesa con 206 MW.

Outros grupos máis pequenos, como Norvento, que gañou 128 MW, e o grupo aragonés Brial, que se fixo con 237 MW, completaron practicamente o total dos 3.000 MW renovables lanzados.