A Praza da Quintana acollerá en xuño a primeira edición da 'Semana do Libro de Compostela'

A Praza da Quintana converterase nunha libraría ao aire libre entre o 2 e o 11 de xuño coa celebración da primeira edición da 'Semana do Libro de Compostela' (Selic), iniciativa xurdida da 'Mesa do libro' que nace con vocación de "continuidade" para converterse nun punto de unión entre librarías e editoriais da cidade.

Presentación da Semana do Libro de Compostela | Fonte: Europa Press

A feira foi presentada este xoves no Pazo de Raxoi polo rexedor compostelán, Martiño Noriega, acompañado por David Cortizo e Loaira Martínez, representantes da organización de Selic, quen celebraron un "modelo" dun evento que permite a participación de todo o sector da literatura de Santiago.

En total, 32 librarías e editoriais da cidade estarán presentes do 2 ao 11 de xuño na Quintana, onde tamén se desenvolverán presentacións de libros, conferencias, actividades para nenos, concertos e reunións entre membros do sector.

O rexedor compostelán indicou que a 'Semana do Libro de Compostela' nace con "vocación de permanencia" e que non pretende "competir" con outras iniciativas similares que se teñen lugar na cidade, como a Feira do Libro, celebrada hai dúas semanas.

Así mesmo, manifestou que este "gran evento" é "necesario para unha cidade caracterizada por un potencial terrible" no ámbito editorial e libreiro que é "recoñecido" a nivel internacional.

Pola súa banda, Loaira Martínez destacou que o "desafío" da Selic é "pór en común as necesidades entre librarías e editoriais", xa que "o que se viña facendo ata agora non era o reflexo" da realidade de Santiago neste sector, no que botaban en falta "unión, traballo común, transparencia e dinamismo".

A iniciativa partiu da 'Mesa do libro' constituída hai un ano e integrada por libreiros e editores da cidade. A programación da 'Semana do Libro de Compostela' aínda non está pechada e, segundo o alcalde, será presentada nas próximas semanas.