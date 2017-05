Usher's Island, Skerryvore, The California and District Pipe Band e A Roda encabezan o Festival de Ortigueira

Usher's Island, Skerryvore, The California and District Pipe Band e A Roda son algúns dos grupos que estarán na 33 edición do Festival internacional de Mundo Celta de Ortigueira de 2017, que se celebrará do 13 ao 16 de xullo.

Presentación do Festival de Ortigueira 2017 | Fonte: Europa Press

A edición deste ano, que foi presentada este xoves na Cervecería de Estrella Galicia da Coruña, dedicará a última xornada a exaltar a cultura e a música galega, coas actuacións de varias formacións musicais de Galicia que se subirán ao escenario situado no municipio de Ortigueira (A Coruña).

O alcalde de Ortigueira, Juan Penabad; a directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; e o coordinador do festival, Alberto Balboa, acompañados por representantes de Estrella Galicia, Gadisa e Abanca (empresas patrocinadoras do festival), foron os encargados de presentar a cita musical.

O escenario 'Estrella Galicia' converterase no escaparate dos máximos expoñentes da música celta a nivel internacional. Este ano o escenario seguirá nutríndose de bandas de Irlanda, Galicia, Bretaña, Escocia e Asturias.

PROGRAMACIÓN

De tal forma, os concertos arrincarán o 13 de xullo nunha xornada que contará coa banda escocesa Skerryvore, os galegos Crebisnky e os finalistas do proxecto 'Runas'.

O 14 de xullo, venres, será a quenda dos irlandeses Bagad Kevren Brest Sant Mark, Usher's Island, Scoot Wood Band e a Escola de Gaitas de Ortigueira.

O sábado, 15 de xullo, subiranse ao escenario, por primeira vez en España, a banda The California and District Pipe Band. A continuación será a quenda do galego Óscar Ibañez & Tribo, Michael McGoldrick Band, Tejedor e Harmónica Creams.

A última xornada, o domingo 16 de xullo, estará dedicada á música galega, coas actuacións de Gamelas de Anduriñas, Os Carecos e Amigos, Treixadura e A Roda.

MÁIS ACTIVIDADES

O festival inclúe talleres culturais relacionados coa música e o folclore, feira de artesanía ou exposicións, entre outras actividades. Esta edición esténdese ao longo do ano cun ciclo de teatro e un concurso de cuartetos tradicionais.

Outro dos aspectos do festival será a aposta por novos talentos musicais a través do proxecto 'Runas', cuxos gañadores se deron a coñecer este xoves na presentación. Trátase de formacións provenientes de Eslovenia, Irlanda e Xapón. Todos eles subiranse ao escenario de Ortigueira.