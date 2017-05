O PSOE baralla levar o caso de Barba á Xustiza ao ratificar a Xunta Electoral que mantén o seu dereito de ser edil

O PSOE está a barallar presentar un recurso contencioso-administrativo por vulneración do dereito á representación política, tendo en conta que mentres Antón Barba non decide se colle a súa acta, uns 2.000 votantes socialistas de Santiago de Compostela non teñen concelleiro.

Paco Reyes. | Fonte: Europa Press

Así llo ratificou a Europa Press o portavoz local, Paco Reyes, á vista de que o ditame da Xunta Electoral Central --solicitado polo concello a instancias dos socialistas-- deixa claro que Antón Barba mantén o seu dereito de ser edil a pesar de negarse a tomar posesión hai case un ano (desde o pleno de xullo).

"Conserva a condición de concelleiro electo en tanto non renuncie á mesma", subliña este órgano, posto que a lei non establece "un prazo" para acceder ao cargo; e sinala que debe seguir sendo convocado aos plenos.

Barba, funcionario no concello, non pode compatibilizar o seu traballo co asento na corporación municipal, de modo que requiriu a única dedicación exclusiva asignada ao PSOE: a que actualmente percibe Paco Reyes, a quen chegou a esixir a súa renuncia polos malos resultados electorais e ofreceuse para ocupar o seu cargo.

"UNHA LAGOA LEGAL"

Mentres esta situación dilátase, Reyes incide en que existe "unha lagoa legal", tendo en conta que os alcaldes e os deputados si teñen un prazo fixado para tomar posesión do seu cargo. É o mesmo que escoitou, segundo o seu relato, a dous catedráticos de Dereito Constitucional e dun maxistrado de Tribunal Constitucional cos que se puxo en contacto.

Así pois, e á vista de que non existen precedentes doutros casos que acabasen nos tribunais, os servizos xurídicos de Ferraz deberán decidir nos próximos días se presentan un contencioso para tentar cubrir a praza que o 2 de maio de 2016 produciuse no grupo socialista en Santiago como consecuencia da renuncia de María Tobar.

Pola súa banda, Antón Barba, quen se atopa de baixa médica, rexeita facer declaracións e nin sequera atende as chamadas do partido, como desvelou o propio secretario local, Alfonso Tourís, a pesar do seu cuarto de século de militancia.