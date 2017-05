O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, avogou por traballar para que o galego "se use con total liberdade" por parte dos cidadáns.

Román Rodríguez | Fonte: Europa Press

Román Rodríguez pronunciouse deste xeito en declaracións aos xornalistas ao ser preguntado pola manifestación convocada o mércores por 'Queremos galego' en Santiago e na que os seus participantes denunciaron a existencia de "restricións" para empregar o galego en distintos sectores sociais.

"Creo que no século XXI a liberdade é o alicerce fundamental de calquera cidadán para poder expresarse en calquera das nosas linguas", manifestou o titular de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Así mesmo, incidiu en que "o importante" é fomentar que o galego se use en todos os ambientes sociais do país e entender que "ten que ser un elemento" de unión. "Temos que pór en valor máis o que nos une que o que nos separa e pór en valor o moito que se avanzou na promoción e uso do galego nas últimas décadas", sinalou.

Neste sentido, tamén destacou que a Administración autonómica "leva moitos anos traballando" para "potenciar e pór en valor" o galego. Así, aínda que recoñeceu que "sempre queda camiño por andar", asegurou que se Galicia compárase con outras comunidades está nun nivel "moi importante" de coñecemento do galego.