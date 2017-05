A Xunta anima a visitar os museos galegos e participar nas actividades do Día Internacional destes centros

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, animou aos cidadáns a visitar os museos galegos e participar nas actividades organizadas pola Administración autonómica con motivo do Día Internacional dos Museos.

O conselleiro de Cultura,Román Rodríguez, no CGAC | Fonte: Europa Press

Precisamente, coincidindo coa celebración desta xornada, o titular de Cultura visitou este xoves o Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), onde asistiu a unha actividade ofrecida pola compañía Fantoches Baj, unha das case 70 accións que os centros dependentes da Xunta deseñaron para esta conmemoración.

Na súa visita, Román Rodríguez saudou aos 50 nenos de sexto de primaria do CEIP López Ferreiro, que participaron nesta actividade e explicou que os dez museos e os dous parques arqueolóxicos que xestiona o departamento de Cultura da Xunta propoñen estes días unha "completa e diversa" programación.

Así mesmo, mostrouse partidario de aproveitar unha data tan significativa para abrir as portas dos museos aos nenos e convidar a todo o mundo a que "se deixen seducir pola beleza e o coñecemento" que hai neles.

PROGRAMACIÓN CONMEMORATIVA

Con motivo desta celebración, o Museo Centro Gaiás, o Museo de Belas Artes da Coruña, o Museo Massó de Bueu, o Museo das Peregrinacións de Santiago, o Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, o Museo do Mar de Galicia, o Museo do Castro de Viladonga, o Museo Etnológico de Ribadavia, o CGAC, o Museo Pedagóxico de Galicia, así como o Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre de Campo Lameiro e o Parque Arqueolóxico dá Cultura Castrexa de San Cibrao de organízanas múltiples propostas culturais co fin de achegar á cidadanía o patrimonio cultural que albergan.

Xornadas de portas abertas e visitas guiadas, xogos tradicionais, espectáculos musicais, representacións teatrais, talleres, exposicións e mesmo melloras na sinalización que conduce a algúns destes centros son algunhas das principais propostas da Xunta para o Día dos Museos.

O Día Internacional dos Museos foi instaurado en 1977 e, desde entón, celébrase en todo o mundo co obxectivo de pór en valor o papel destas institucións na sociedade. Este ano a cita celébrase baixo a lema 'Museos e Historias controvertidas: dicir o indecible nos museos'.