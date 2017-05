A cuarta edición do Programa Argos premia propostas de produción de biogás e solucións para o sector apícola

Apicul e iCoda, propostas sobre o sector apícola e a produción de biogás, son os dous proxectos gañadores da cuarta edición do Programa Argos, unha iniciativa conxunta da USC e da incubadora de empresas Uninova.

Programa Argos | Fonte: Europa Press

O reitor da universidade compostelá, Juan Viaño, e o director do Igape, Juan Cividanes, participaron este xoves na entrega dos premios, nun acto no que cada equipo recibiu 3.000 euros, ademais de seis meses de acceso a espazos de incubación e asistencia gratuíta no proceso de constitución da empresa.

O Programa Argos trata de conformar grupos interdisciplinares e facilitarlles acompañamento e asesoramento no proceso de definición dunha idea de negocio.

Unha vez formados os grupos, de 4 ou 5 integrantes, desenvolven ao longo duns meses un plan de empresa que finalmente opta aos premios en dúas categorías: 'Argos Spin', para proxectos baseados en resultados de investigación da USC, e 'Argos Enxeño', para os xurdidos de ideas propias dos participantes.

PREMIOS

Na categoría Argos Enxeño, o premio foi para Apicul, unha iniciativa de Miguel Ángel Martínez Puente e Patricia Fernández Fernández, do Campus de Lugo, que nace coa finalidade de achegar solucións aos grandes problemas do sector apícola, como a expansión da vespa velutina, o mal aproveitamento dos recursos e a falta de maquinaria de extracción e de vías de comunicación entre pequenos apicultores.

Apicul propón dúas liñas de negocio: unha dedicada á produción, recolección, extracción, tratamento e comercialización de produtos ecolóxicos e de alta calidade; e outra dirixida á creación dunha rede de servizos para apicultores e persoas interesadas en iniciarse no sector.

Pola súa banda, o premio 'Argos Spin' foi para iCoda, un proxecto baseado nunha patente da USC que busca comercializar un sistema de control para incrementar a produción de biogás en plantas de tratamento de augas urbanas ou de residuos industriais.

Segundo os seus promotores, Brais Fernández Quintela, Diego Serrano Recio, Fernando Núñez Sánchez, Iván Rodríguez Verde e Lucía Llópiz Domínguez; a tecnoloxía que propoñen mellora "sensiblemente" a produción de biogás, permitindo incrementar os beneficios desas plantas, na gran maioría dos casos infrautilizadas.

Nesta mesma categoría, o xurado acordou conceder un accésit a outro proxecto do Campus de Santiago, iMicro. Promovida por Clara Fernández Álvarez, Nancy Saltos Rosero, Óscar Pallín Arias e Yolanda Torres Corral, esta empresa nace para ofrecer un servizo integral dirixido, inicialmente, ao sector acuícola, con produtos e servizos relacionados coa prevención, diagnose e tratamento de enfermidades microbiológicas.