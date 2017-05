O Parlamento insta á Xunta a conservar e investigar a orixe do túnel descuberto na Muralla de Lugo

O Parlamento de Galicia insta á Xunta a realizar unha investigación "exhaustiva" sobre a orixe, características e utilidade do túnel descuberto na Muralla de Lugo, co obxectivo de adoptar as medidas e decisións adecuadas para a súa conservación.

A iniciativa, defendida pola deputada Concepción Burgo do grupo socialista na Comisión de Educación e Cultura, foi aprobada por unanimidade.

Burgo apuntou a "gran importancia" deste achado, descuberto durante unhas obras por filtracións de auga en xullo do ano pasado e que debe ser obxecto de "unha ampla investigación arqueolóxica", tendo en conta o carácter "emblemático" do monumento.

Olalla Rodil, do BNG, compartiu o "interese" por determinar a "funcionalidade" deste descubrimento, nunha cidade "referente" deste país sobre o proceso de "romanización" do territorio, incidindo na importancia de "polo en valor" coa colaboración da Xunta e outras administracións, en alusión ao Goberno local de Lugo.

Neste termo pronunciábase Luca Chao, de En Marea, que pediu que, ademais do estudo proposto, considérese a "musealización" do descubrimento, para a súa visita "por parte do público".

María Antón VilaSánchez do Grupo Popular, a pesar de apoiar a proposta "sen fisuras", aclarou que "chega tarde", tendo en conta as "múltiples intervencións" que se están realizando no recinto interior da Muralla.

Así, nun informe sobre a galería, indicábase que a cimentación corresponde á fase de execución e está datada dos séculos XV e XVI, posiblemente como canle de evacuación de augas dos procesos de curtido de peles.

De aí iniciouse un proceso para pedir ao Concello de Lugo "non tapase os restos", e dar os pasos cara á "posta en valor" deste espazo, á espera dun convenio de colaboración co Goberno local para a intervención nos terreos.

Tamén se aprobou por unanimidade unha proposición do Grupo Popular para instar á Xunta a realizar os trámites para a declaración e inclusión do Colexio de Nosa Señora da Antiga na relación de Bens de Interese Cultural do Goberno galego.

ESTRATEXIA DO LIBRO

Nesta mesma comisión, o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, respondeu a unha pregunta da deputada Olalla Rodil, do BNG, sobre a demora no impulso do Plan director do Libro e a situación do sector ante a baixada do número de exemplares publicados entre 2010 e 2015.

Rodil denunciou o "estancamento" do sector na comunidade autónoma ou a falta de "desenvolvemento" das medidas incluídas na Lei do Libro e a Lectura, ademais de criticar que non se saiba "nada" da planificación estratéxica anunciada pola Xunta en 2013 para este sector.

Respecto diso, Lorenzo reiterou que este plan do sector, pendente desde hai anos, incluirase na nova estratexia da cultura, que contará coa súa "parte vinculada ao sector do libro", do mesmo xeito que se convocará ao Consello Asesor do Libro para esta nova planificación.

A pesar diso e aínda que recoñeceu que os datos son "moi mellorables", considerou que o sector conta con "fortalezas" e destacou as actuacións da administración para reforzar a industria editorial, impulsar a difusión do libro galego e dinamizar os hábitos de lectura.

Lorenzo defendeu que a presenza do libro galego en feiras de toda Galicia ou doutros territorios, como Liber ou a feira de Buenos Aires, ou o apoio a programas como 'Ler conta moito', entre outros, suman unha cantidade de 1.700.000 euros de investimento por parte da administración, destacando así que houbo "dotación orzamentaria" para lograr eses fins.