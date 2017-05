Pokémon.- De Lara cita a Conde Roa e Albino Vázquez como investigados na peza sobre as contas do PP de Santiago

A titular do Xulgado de Instrución Número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes, citou en calidade de investigados a declarar ao exalcalde compostelán popular Gerardo Conde Roa e ao exedil Albino Vázquez Aldrey nas dilixencias abertas sobre as contas do PP de Santiago.

Segundo a provincia ditada, á que tivo acceso Europa Press, Conde Roa e Albino Vázquez foron citados en calidade de investigados o 20 de xuño ás 10,00 horas.

Previamente, o día 19 de xuño ás 11,00 horas foron citados en calidade de testemuñas o que foi secretario xeral do PP de Santiago no período investigado por De Lara, Manuel Luís Silva Constenla, e o que foi tesoureiro Francisco Javier Rodríguez Enríquez.

