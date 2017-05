Un home acepta unha pena de tres anos de cárcere por acoitelar a outro na Coruña

Un home acusado de cravarlle unha navalla a outro en varias ocasións na Coruña aceptou este xoves unha pena de tres anos de prisión por un delito de homicidio tentado, tras alcanzar un acordo co Ministerio Fiscal.

A Sección Segunda da Audiencia Provincial da Coruña tiña previsto o xuízo que finalmente non se chegou a celebrar ao lograr un acordo entre as partes. A Fiscalía, que inicialmente solicitaba 6 anos de prisión, reduciu á metade a condena ao ter en conta as atenuantes de intoxicación etílica e reparación do dano.

Os feitos remóntanse a agosto de 2016, cando o acusado, "con intención de acabar coa vida" do outro, asestou varias puñaladas á vítima cando procedía a entrar no portal da súa vivenda na cidade herculina.

O agresor, segundo sostén o escrito do Ministro Público, "lanzoulle unha puñalada ao costado esquerdo á vez que lle dicía 'vouche a matar, vouche a matar, a ti vouche a matar'".

Ademais da pena de prisión, impúxoselle ao acusado unha prohibición de comunicación coa vítima de 10 anos. E en canto á indemnización, terá que facer fronte ao pago de 4.800 euros.