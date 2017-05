Guindos afirma que o Goberno non inxectará diñeiro público en Banco Popular

O ministro de Economía, Industria e Competitividade, Luís de Guindos, afirmou este xoves que o Goberno "non ten ningunha previsión de inxectar recursos públicos" en Banco Popular, e destacou que desde o Banco de España comunícanlle "continuamente" que a entidade supera os niveis regulatorios mínimos.

O ministro Luís de Guindos agarraches a un xantar-coloquio | Fonte: Europa Press

Así o sinalou durante a súa participación nun xantar-coloquio sobre o papel de España na refundación da UE, organizado pola Asociación para o Progreso da Dirección (APD), no que asegurou que "independentemente do que é a regulación comunitaria, por suposto que o Goberno non ten ningunha previsión de inxectar recursos públicos".

De Guindos indicou que o Popular ten unha parte de negocio tradicional que é "moi boa", presenta unha exposición inmobiliaria superior á media do sector, conta cun novo equipo de xestión e accionistas privados.

"Non adoito falar de entidades concretas nunca porque non me corresponde", apuntou De Guindos, quen lembrou que os datos do Banco Central Europeo (BCE) pon de manifesto que España fixo un esforzo "importantísimo" en saneamento do sistema financeiro.

Así mesmo, explicou que nin o Goberno nin o Ministerio de Economía teñen inspectores, senón que o Banco Popular está supervisado polo BCE, que é o supervisor único, e cando lle pregunta ao Banco de España -o "fío de conexión" do BCE coas entidades financeiras españolas- dinlle "continuamente" que o nivel de capital do Popular está "por encima dos niveis regulatorios mínimos.

De igual forma, lembrou que o BCE realizou a avaliación de calidade dos activos (AQR) e o test de tensión, dos que a banca española saíu "moi ben, incluso o Popular". Neste sentido, recalcou que se realizaron probas de resistencia baixo escenarios "terroríficos" para ver canto podían aguantar as entidades cun nivel de capital por encima dos mínimos e "a verdade é que o Popular pasou o exame".

De feito, valorou que desde entón o escenario económico foi "moi distinto", ao pasar da recesión a un crecemento medio do 3%, acompañado dunha recuperación dos prezos inmobiliarios.

"O Popular ten unha parte de negocio tradicional que é moi boa, a exposición inmobiliaria é superior á media do sector, ten un novo equipo de xestión e accionistas privados, e independentemente do que é a regulación comunitaria, por suposto que o Goberno non ten ningunha previsión de inxectar recursos públicos", apuntou.

O Banco Popular recibiu o pasado martes unha mostra de interese das entidades potencialmente interesadas na súa adquisición, proceso que previsiblemente analizará este xoves o seu consello de administración para decidir se continúa barallando unha posible operación corporativa.

Guindos desvelou esta mesma semana que Bankia analizaba a situación de Banco Popular para decidir se finalmente mostraba o seu interese por adquirir a entidade.

Paralelamente estuda unha posible ampliación de capital co fin de reforzar os seus fondos propios e cumprir con maior folgura coas esixencias regulatorias de capital.