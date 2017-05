O sector eólico prevé investimentos de máis de 3.000 millóns e 30.000 empregos polos proxectos da poxa

O sector eólico prevé que as instalacións dos proxectos adxudicados na poxa de renovables celebrada este mércores, que se saldou coa adxudicación de 2.979 megawatts (MW) a esta tecnoloxía --o 99,3% dos 3.000 MW que había en xogo--, representen uns investimentos superiores aos 3.000 millóns de euros, así como a creación de máis de 30.000 empregos (directos e indirectos) no período de instalación.

Parque eólico de Gamesa | Fonte: Europa Press

Nun comunicado, a Asociación Empresarial Eólica (AEE), que representa ao 90% do sector eólico español, afirma que o resultado da poxa 'verde' "dá esperanza ao sector en España, tras varios anos de letargo".

Así, subliña que o resultado da poxa mostra que a eólica é na actualidade "a tecnoloxía que pode lograr un maior cumprimento dos obxectivos a 2020 a un menor custo para o sistema".

No entanto, a AEE reclama unha planificación enerxética para os próximos anos que teña en conta as necesidades enerxéticas e de descarbonización do país a longo prazo e garanta un 'mix' equilibrado entre as diferentes tecnoloxías.

Para iso, considera necesario un calendario de poxas que, "máis aló mesmo dos obxectivos europeos a 2020", teña en conta tanto os compromisos internacionais en materia ambiental (o Acordo de París e os Obxectivos da UE a 2030) como os fitos necesarios de face a unha ordenada transición enerxética.

Ademais, sinala que a eficacia real da poxa coñecerase en decembro de 2019, cando todos os proxectos adxudicados estean a funcionar e contribuíndo a cumprir os obxectivos europeos a 2020.

Así, a AEE confía en que todos os actores implicados no proceso --promotores, fabricantes, entidades financeiras, administracións públicas, autonómicas e municipais, etc.-- "porán todo do seu parte para iso".

A patronal lembra tamén que o feito de que os parques adxudicados na poxa vaian instalarse sen incentivos "non quere dicir que os que se construíron no pasado non os necesiten", polo que pide que se respecten os incentivos ata o final da súa vida útil regulatoria, o que pasa "necesariamente" por non modificar a rendibilidade razoable dos proxectos cada seis anos.