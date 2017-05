O deputado do PSdeG Luís Álvarez acusou este xoves ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de converter Galicia non en "unha comunidade prioritaria" para o Goberno, senón "dócil", pois non se opuxo ao veto de emendas aos orzamentos estatais que reclamaban máis investimentos nesta terra.

Luís Álvarez (PSdeG) | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa, o socialista lucense denunciou así o bloqueo dunhas 4.000 emendas (das 6.000 presentadas) ás contas públicas, entre as que se inclúen "practicamente todas as de Galicia", utilizando "un tecnicismo" sobre o desvío de recursos do fondo de continxencia.

O mesmo fondo, profundou, que Feijóo utiliza de forma "sistemática" e "para gastos ordinarios" da Xunta, a pesar das advertencias do Consello de Contas, en Madrid o PP redúceo a 15 millóns de euros. A diferenza de criterio, interpretou, reside na maioría absoluta que ten en Galicia.

Ante a decisión de non tramitar o debate de dous terzos das emendas presentadas, o portavoz do PSOE no Congreso, Antonio Hernando, deixou claro leste mesmo xoves que o seu partido non descarta recorrer ao Tribunal Constitucional.