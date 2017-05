A valedora do Pobo abre investigación de oficio sobre retencións na AP-9

A valedora do Pobo, Milagros Otero Parga, abriu unha investigación de oficio sobre as recentes retencións rexistradas en puntos da autoestrada AP-9 que afectaron o acceso a Ou Milladoiro e á conexión Pontevedra-Vigo.

Autoestrada | Fonte: Europa Press

A alta comisionada parlamentaria, segundo informa a través dun comunicado de prensa, está interesada en coñecer os mecanismos de compensación para os usuarios afectados nas mesmas e, "sobre todo, as medidas de prevención que activará a concesionaria para evitar os graves atascos que nos últimos anos afectan a Galicia de maneira habitual sobre todo no período estival".

Milagros Otero dirixiu un oficio a Autoestradas do Atlántico (Audasa), concesionaria da AP-9, no que lle pide colaboración para que informe do que cualifica como "dous grandes incidentes" rexistrados nos últimos días.

Un deles explica que estivo motivado por "a deficiente sinalización da saída cara a O Milladoiro", nas proximidades de Santiago, o que provocou que moitos condutores se desviasen ata Padrón, abonando a correspondente peaxe.

No mes de abril tamén constan atascos importantes na conexión por autoestrada entre Pontevedra e Vigo, indica. En ambos os casos as persoas afectadas víronse prexudicadas pola perda "importante" de tempo e por ter que pagar, a pesar destas circunstancias, a correspondente peaxe.

Ademais, a valedora pide datos á concesionaria acerca de como espera evitar os atascos que nos últimos veráns veñen repetindo nesta arteria xa que "en moitas ocasións as retencións nas peaxes danse no verán porque as cabinas non son capaces de absorber o tráfico".

Nestas ocasións, sinala a actuación de oficio, "non sempre se toman medidas para evitar os atascos e cando as colas son desproporcionadas, a autoestrada non abre as barreiras como unha consecuencia lóxica da súa responsabilidade na imposibilidade de manter un servizo adecuado ou propio dunha estrada de pago".

Acerca dos incidentes rexistrados neste pasado mes, a defensoría pide información concreta a Audasa sobre as instrucións dadas aos traballadores das peaxes, sobre "a persistencia" das retencións ata que se decidiu, "moito tempo despois", levantar a barreira e sobre as compensacións e respostas ás reclamacións presentadas polos prexudicados.

Á DELEGACIÓN DO GOBERNO

No marco da investigación de oficio, a defensora diríxese tamén á Delegación do Goberno en Galicia para que transmita a súa preocupación ao órgano competente, o Ministerio de Fomento; así como á Xefatura da Demarcación de Estradas do Estado de Galicia para que realice "as súas achegas sobre este problema no marco das competencias --incide-- que lle son propias".

A nota engade que "en contacto recente mantido cos portavoces do catro grupos con representación parlamentaria" a valedora informoulles da apertura desta iniciativa de oficio, "obtendo o apoio de todos eles e a súa total disposición a colaborar".