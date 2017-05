O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apoiou este xoves á súa homóloga na Comunidade de Madrid, a tamén popular Cristina Cifuentes, e esgrimiu, tras a filtración de informes da Unidade Central Operativa (UCO) da Garda Civil que pedían investigala na trama 'Púnica', que o xuíz que coñece o caso non ve "sombra de dúbida" na actuación da súa compañeira de filas.

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Comparecerá En Rolda De Pren | Fonte: Europa Press

Ao tempo, preguntado pola posibilidade de que a filtración parta de 'fogo amigo' dentro do propio partido de Cifuentes, respondeu que devandito 'fogo' "moi amigo non pode ser" e advertiu, en todo caso, que "o que fabrica mentiras ao final sempre queda ao descuberto pola verdade".

"Eu creo que calquera demócrata que crea na Xustiza, con todas as imperfeccións e dificultades que ten sempre acertar desde un punto de vista xudicial, non debe facer xuízos paralelos nin debe admitir sentencias partidistas afecten a quen afecten", recalcou o presidente.

Ao tempo, advertiu que "o mesmo xuíz que meteu no cárcere a determinadas persoas" no marco da Púnica é o que afirma "que non hai sombra de dúbida" sobre a actuación da presidenta da Comunidade de Madrid.

Por tanto, subliñou que, se se cre que o xuíz "foi independente cando meteu no cárcere a determinados dirixentes e responsables empresariais", tamén hai que "ser respectuosos coa súa decisión cando non ve "sombra de dúbida" en relación a Cifuentes.

"PROBABLEMENTE SEXA UN MENTIREIRO"

El, pola súa banda, asegurou que "queda" co manifestado polo que coñece o sumario e "dixo que non hai sombra de dúbida" sobre a actuación da súa compañeira de partido, á que apoiou.

"Se é fogo amigo ou non? Moi amigo non pode ser, pero o que fabrica mentiras ao final sempre queda ao descuberto pola verdade. Amigo... se vostede considérao amigo... moi amigo non pode ser. Probablemente sexa un mentireiro, non un amigo", resolveu.