A Xunta destina 2,6 millóns en axudas ao aluguer no marco da prórroga do plan estatal deste ano

A Xunta destinará 2,6 millóns de euros en axudas ao aluguer que se convocan para a anualidade de 2017, na que a subvención pode alcanzar ata o 40 por cento do importe, cun límite máximo anual de 2.400 euros.

A orde de axudas que publica este xoves o Diario Oficial de Galicia (DOG) establece as bases reguladoras que rexerán a concesión da prórroga das subvencións do programa de axuda ao aluguer de vivenda do programa estatal 2013-2016, ampliado a 2017 dado que o Goberno en funcións non podía elaborar un novo plan de aplicación este ano.

Poderán beneficiarse desta prórroga das axudas de aluguer persoas que obtiveron unha subvención ao amparo da convocatoria de 2015 e que tivesen esta axuda ata o 31 de decembro de 2016, así como aquelas que outras persoas ás que se lles recoñecese con posterioridade unha prórroga desta axuda en virtude da orde do 18 de xullo de 2016.

Segundo informa a Xunta nun comunicado, a partir deste venres, 19 de maio, os interesados dispoñen de 30 días naturais para solicitar a ampliación das axudas.