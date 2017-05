Nace a unidade mixta Cinae-Aistech, que desenvolverá a fábrica 4.0 de satélites e lanzará os 2 primeiros dun centenar

O Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia (Cinae) e a empresa Aistech crearon unha unidade mixta a través da que sentarán as bases para o desenvolvemento da fábrica 4.0 de satélites, e deseñaranse e lanzarán dous 'CubeSat', que serán os primeiros satélites dunha constelación de cen que a empresa prevé ter en órbita no ano 2022.

Foto: Unidade Mixta Cinae Aistech | Fonte: Europa Press

Esta unidade mixta, que conta cun orzamento total de máis de 2,3 millóns de euros e un prazo de execución de tres anos --ata outubro de 2019--, ten como fin desenvolver a tecnoloxía necesaria para o deseño e fabricación en cadea de satélites con elevados estándares de calidade e de maneira eficiente e rápida.

Para iso, explicou o líder do proxecto, Fernando Augado, aplicaranse técnicas da industria 4.0 para crear unha liña de ensamblaxe automatizada, e mellorar a fiabilidade dos procesos de deseño e fabricación.

A partir de aí, deseñarán e fabricarán os dous primeiros satélites, que prevén lanzar en 2019, e que sentarán as bases para chegar ao centenar de satélites.

Guillermo Valenzuela, de Aistech, explicou que o obxectivo da empresa de desenvolver unha constelación de cen satélites é fornecer comercialmente a empresas datos aos que non poden acceder actualmente polo elevado custo.

Entre outras cuestións, estes nanosatélites permitirán obter datos para sectores estratéxicos para Galicia como o pesqueiro, o agrícola e o agro-forestal, e recoller información de posicionamento de buques e avións, controlar verteduras e incendios, sacar fotografías térmicas da superficie terrestre, e recoller datos de redes de sensores distribuídas polo planeta.

MELLORA DAS INSTALACIÓNS

A delegada do Estado na Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa, destacou que esta unidade mixta, 'A fábrica do futuro aplicada ao desenvolvemento dunha constelación de satélites de observación, comunicacións e control marítimo e aéreo', é "un soño feito realidade" porque impulsa a actividade no Centro de Innovación Aeroespacial de Galicia, en Nigrán (Pontevedra).

Neste contexto, anunciou que o Consorcio da Zona Franca realizou, da man do Cinae, un proxecto para dotar o edificio dun laboratorio tecnolóxico e dunha sala limpa de 100 metros cadrados para facer probas cos satélites.

Segundo dixo, este proxecto, que xa está orzamentado e atópase en fase de licitación, responde as demandas que xorden dos propios usuarios do centro.

Así, indicou que o obxectivo é crear unhas instalacións que conten con dotacións que se van a usar, que fan falta e que non existan noutros sitios.

GRAN VALOR ENGADIDO

Pola súa banda, a directora de Gain, Patricia Argerey, puxo en valor que o despregamento desta constelación "beneficiará a moitos sectores", especialmente aos primarios; prestará servizos "de gran valor engadido"; e favorecerá a transferencia do 'know-how' ao tecido empresarial galego.

Así mesmo, destacou que esta unidade mixta é a única das 24 impulsadas pola Xunta que se centra no sector aeroespacial, un sector ao que, subliñou, apoia "con intensidade" porque cre "no seu futuro, a súa potencialidade de crecemento", e a súa capacidade para transformar a economía galega "en economía do coñecemento".

Neste marco, remarcou que as 24 unidades mixtas de investigación mobilizan 84 millóns de euros e contan cun investimento de fondos públicos de 23 millóns.

Ademais, comunicou que leste mesmo xoves no Consello da Xunta informou da nova convocatoria para crear e consolidar estas unidades, co que se prevé mobilizar 17 millóns e crear 60 empregos.

Finalmente, o reitor da Universidade de Vigo, Salustiano Mato, apuntou que en Galicia "só vaise a fixar tecido económico potente con competitividade", o que "vén da man do coñecemento".

"Temos que cambiar o chip, pero aínda estamos co chip do ladrillo, a ver se somos capaces de reeducarnos como sociedade", selou.