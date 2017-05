Expertos alertan do aumento de lesións en deportistas de pouca idade por un exceso de intensidade

Expertos en traumatoloxía alertaron do incremento das lesións rexistradas en deportistas de pouca idade polo exceso de intensidade ou o emprego de materiais non adecuados, á vez que incidiron en que o deporte afeccionado, en certos casos, "excede o límite do saludablemente razoable".

Máis de 300 profesionais sanitarios relacionados co deporte danse cita entre este xoves e o venres en Pontevedra no XII Congreso Bienal da Sociedade Española de Traumatoloxía do Deporte (SETRADE), qu dedicará as súas sesións principalmente á carreira e ao fútbol.

O congreso, presidido polo doutor Juan García Cota, conta con expertos na materia, tanto nacionais como internacionais, que participarán en conferencias maxistrais, mesas redondas, simposios e talleres prácticos.

Segundo explicou o médico da selección absoluta de fútbol e xefe dos servizos médicos do Celta, o doutor Cota, neste evento participan "un elenco de especialistas nacionais e internacionais, expertos de prestixio en cada materia moi difícil de superar en canto a calidade científica no referente á Traumatoloxía do Deporte".

LESIÓNS EN IDADES TEMPERÁS

Na inauguración deste congreso, Cota asegurou que a intensidade dos adestramentos e a introdución de novas superficies, como a herba sintética no fútbol, son algunhas das causas polas que se producen, cada vez de forma máis habitual, lesións graves en deportistas de pouca idade.

A pesar dos cambios e novas circunstancias, engadiu, as lesións seguen sendo "principalmente as mesmas", en primeiro lugar as musculares e en segundo lugar as de ligamentos.

"Antes era moi inusual ver un ligamento cruzado roto nun neno de 14-15 anos, e agora estámolo vendo con certa frecuencia, o cal son retos que temos os que nos dedicamos a tratar estas lesións", afirmou.

Nesta situación inflúen, asegurou, cuestións como a mala adaptación do calzado ás superficies de xogo e a intensidade e carga de adestramentos e partidos.

De feito, Juan García Cota apuntou que o deporte afeccionado, en certos casos, "excede o límite do saludablemente razoable", mentres que o deporte de elite está cada vez "máis profesionalizado".

EXPERTOS

Este encontro científico diríxese a profesionais implicados na abordaxe da patoloxía do corredor e do futbolista: traumatólogos, fisioterapeutas, médicos do deporte, podólogos, enfermeiros e graduados en ciencias da Actividade Física e do Deporte.

Entre os participantes atópanse expertos internacionais como o sueco Hakan Alfredson, o suízo Stefan Eggli ou o Steven Singleton, de Estados Unidos, que ata hai uns meses formaba parte do Equipo da Steadman Clinic de Colorado (EUA), centro de referencia mundial no tratamento deste tipo de lesións.