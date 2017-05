Un informe de Vixilancia Aduaneira sitúa ao exportavoz do PP no Concello da Coruña Julio Flores --durante o mandato desta formación no Consistorio coruñés-- como o "máximo responsable" da contratación, en comisión de servizos, dunha secretaria para a área de Seguridade e Mobilidade.

Julio Flores | Fonte: Europa Press

Así se recolle na documentación, de abril deste ano, remitida á titular do Xulgado de Instrución numero 1 de Lugo, Pilar de Lara, á que tivo acceso Europa Press.

Nela, e en cumprimento á súa solicitude, recóllense transcricións de conversacións telefónicas, desde 2012, entre o que foi delegado de Vendex en Galicia, José María Titor, e a que era xefa de Mobilidade, Elena Álvarez Cortiñas, e aos que se imputou nesta causa.

Tamén se recollen transcricións das conversacións mantidas entre o que foi tenente de alcalde e responsable da área de Seguridade e Mobilidade, que tamén foi imputado, coas concelleiras do PP Rosa Gallego e Begoña Freire.

Na documentación lémbrase, en alusión a anteriores informes, que, como resultado da investigación practicada, concluíuse que o que fose delegado de Vendex en Galicia, José María Titor, "interviña de forma directa nos concursos convocados polo Concello da Coruña", nas datas anteriores á apertura da investigación.

CONTRATACIÓN

Tamén, e en alusión ás conversacións mantidas por Julio Flores en 2013, sostén que este recomenda, tras exporse o cesamento da que era xefa de Mobilidade, contratar á entón secretaria do Concello de Pedrafita (Lugo), finalmente contratada en comisión de servizos en 2014, segundo recolle a documentación.

En concreto, sinala que Flores lle remite á concelleira de Mobilidade o currículo desta persoa e que lle pide que a chame e lle faga a entrevista "para pasar a proba do algodón". Tamén sinala que "das conversacións, despréndese que Julio Flores é o máximo responsable" desta contratación.

"Primeiro, porque lle solicita o currículo --á secretaria do Concello de Pedrafita-- e segundo, porque ordena á concelleira --a Begoña Freire-- que lle faga unha entrevista". Ademais, sinala que a entón concelleira de Facenda, Rosa Gallego, e que tiña delegada a área de Persoal, xa fora avisada por Julio Flores do seu interese.

"Comentoumo Julio", recolle o informe sobre a contestación que lle deu á súa compañeira de partido cando lle trasladou o seu interese por facer esta contratación.