Consello.- O reforzo das unidades mixtas de investigación mobilizará 17 millóns e xerará 60 empregos cualificados

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destacou, tras a reunión semanal do seu Goberno, o "reforzo" da aposta polas unidades mixtas de investigación cunha nova edición que, cunha achega de 5 millóns de euros, mobilizará 17 en investimentos e xerará 17 empregos cualificados.

Deste xeito, Feijóo recalcou que cada euro público destinado ás unidades mixtas activará 2,4 euros privados. Tamén salientou que se continúa traballando dentro dos obxectivos da 'Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia RIS3', na que se encadrará o traballo destas entidades, aliñado coas prioridades estratéxicas da economía galega.

En detalle, explicou que cada unidade terá que ter unha duración mínima de tres anos. Deberán comporse, con carácter xeral, por unha empresa e un organismo de investigación que sexa galego ou teña un centro de traballo na comunidade.

Así mesmo, as unidades mixtas de investigación terán que ter entidade física propia, persoal da empresa destinado nas súas dependencias e un orzamento mínimo de 2 millóns de euros. O centro e a empresa participarán de forma conxunta dos resultados, polo que as unidades activarán a posta en valor dese coñecemento no mercado.

24 PROXECTOS CONXUNTOS

Feijóo lembrou que, con esta iniciativa, a Xunta puxo en marcha no últimos tres anos 24 proxectos conxuntos entre grandes empresas e centros de coñecemento para dinamizar iniciativas innovadoras de vangarda, impulsar a competitividade do tecido empresarial e xerar empregos cualificados.

Sumando o tres últimas edicións deste programa, cun apoio de 23 millóns, lográronse mobilizar 84 millóns e crear máis de 360 empregos de alta cualificación.

'GALICIA INVISTE'

Por outra banda, o presidente tamén destacou a posta en marcha dunha nova convocatoria do programa 'Galicia Inviste' que, cun orzamento de máis de seis millóns de euros, aspira a mobilizar 44 millóns co obxectivo de impulsar a competitividade de 150 pequenas e medianas empresas (pemes).

A axuda poderá apoiar investimentos en equipos produtivos ou en obra civil destinados á xeración de emprego.

Tras o Consello, Feijóo afirmou que, con esta iniciativa, que apoia investimentos de entre 50.000 e 900.000 euros, compleméntase o programa de incentivos rexionais do Ministerio de Hacienda, destinado a proxectos de máis de 900.000 euros.

Ao amparo da convocatoria anterior aprobáronse 48 proxectos empresariais e concedéronse dous millóns de euros en subvencións para mobilizar case 14 millóns.

Os sectores que poderán optar son os de industrias extractivas, industria manufactureira, tratamento e eliminación de residuos, reparación de vehículos de motor e motocicletas, almacenamento e manipulación de mercadorías, hoteis e aloxamentos similares, tecnoloxías da información e comunicación, e servizos técnicos.