Navantia apraza un mes a botadura do buque de acción marítima para a Armada ante as presións do comité de empresa

A botadura do buque de acción marítima (BAM) que Navantia Ferrol constrúe para a Armada Española, prevista para o 24 de maio, foi finalmente aprazada ante o bloqueo posto en marcha desde o comité de empresa, que impediu o traslado ata a bancada e a colocación sobre a plataforma da superestructura e o pau.

Así o aseguraron fontes consultadas por Europa Press, que sinalaron que a dirección baralla agora atrasar este acto para o día 23 de xuño, case un mes máis tarde. Ademais, a botadura podería realizarse a porta pechada, como un acto interno do estaleiro ferrolán e sen a presenza de invitados.

Desde o comité de empresa decidiron pór en marcha estas medidas de "non colaboración" tras os cambios realizados nas presidencias tanto da Sociedade Estatal de Participacións Industriais (SEPI) como da propia Navantia.

Ademais, en alusión á a sentenza do Tribunal Supremo (TS) que invalidou IV Convenio Colectivo e obrigou á empresa naval pública a aplicar o anterior convenio, o presidente do comité ferrolán, Javier Galán (CC.OO.), reclamou á SEPI, a Navantia ou ao ministro de Facenda, Cristóbal Montoro, que poñan "algún xesto" encima da mesa.

BUQUES AUSTRALIANOS

Noutra orde de cousas, o inicio da construción dos dous buques do tipo AOR (Auxiliary Oiler Replenishment) para a Armada de Australia, do estilo 'Cantabria' da Armada española, está previsto para o 15 de xuño, co corte de chapa nas propias instalacións do estaleiro ferrolán, segundo apuntaron fontes coñecedoras deste programa.

Trataríase do primeiro fito dos previstos neste proxecto internacional, onde a antiga Bazán encargaríase de fabricar de maneira íntegra estes dous buques, destinados a dar apoio loxístico a outro tipo de barcos militares de menor tamaño.

Ao longo dos últimos meses a sala técnica de Navantia Ferrol veu traballando intensamente neste proxecto, que de iniciarse o 15 de xuño co corte de chapa, tal e como está previsto, comezaría a súa fase construtiva no prazo establecido, tras o encargo realizado desde Australia en maio de 2016.

'GAÑEMOS CC.OO.'

Por outra banda, nun comunicado, a corrente crítica de Comisións Obreiras en Navantia Ferrol, denominada 'Gañemos CC.OO.', reclamou que a negociación do novo plan industrial de Navantia sexa abordado desde os comités de empresa dos centros de traballo e non polas federacións sindicais.

Este colectivo asegura que tal e como recolle o Estatuto dos Traballadores (ET) "os comités de empresa de Navantia poden negociar o plan industrial a pesar de non existir un comité intercentros". Fronte a iso, considera que afirmar o contrario é "un insulto á intelixencia". "Equivale a dicir que as amplas atribucións que o Estatuto dos Traballadores outorga aos comités desaparecen pola inexistencia dun órgano non obrigatorio, como os intercentros", sinalou.

Ademais, advertiu de que no caso de que "a SEPI negocie coas federacións sindicais o novo plan industrial ou convenio colectivo, ambas as partes estarán a cometer unha ilegalidade".