Feijóo di descoñecer os protocolos de comunicación dos parques de bombeiros concertados

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recoñeceu que descoñece os protocolos de comunicación que certas empresas privadas implantan en servizos públicos que xestionan, como é o caso dos parques comarcais de bombeiros.

Bombeiros de Negreira e Santa Comba esixindo a readmision dos despedidos | Fonte: Que Pasa na Costa

A Xunta de Goberno do Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG) asegurou hai uns día que “contempla con preocupación” este tipo de protocolos de actuación para a comunicación cos medios. Referíase, en concreto, á empresa Veicar, que xestiona parques de bombeiros nas provincias de Lugo e Ourense.

“Descoñezo o protocolo e descoñezo a denuncia. Non sei se entra dentro do estatuto dos traballadores que haxa empresas que establezan canles de comunicación cara ao exterior. Senón é así estariamos ante un suposto de incumprimento da lexislación laboral”, dixo Feijóo ao ser preguntado por Galicia Confidencial.

“Descoñezo a denuncia, pero, polo que eu sei, a maior parte dos parques comarcais de bombeiros son municipais. Pero mellor non especular porque non coñezo esa denuncia”, engadiu ao referirse ao caso concreto de Veicar. Este protocolo, que foi remitido con data do 10 de marzo, uns días despois de que GC publicara que no parque de Verín había material empaquetado e sen uso pagado con diñeiro da UE desde facía un ano, prohíbe aos membros operativos do persoal dos parques e ao persoal de limpeza realizar ningún tipo de declaración aos medios.

O documento, tal e como publicou GC, limita a comunicación cos xornalistas a comunicados de prensa, redactados polos xefes de servizo ou de quenda, só naquelas intervencións que sexan consideradas graves. Calquera outra comunicación ten que ser autorizada de forma expresa por parte da empresa e prohíbense explicitamente as manifestacións "alleas á intervención, de corte laboral o que poidan supor unha crítica" ao parque, á empresa ou ao consorcio.