O xerente do Sergas, Antonio Fernández-Campa, insistiu este xoves en que a candidatura de Galicia a acoller a sede da Axencia Europea do Medicamento "é unha proposta moi ambiciosa" e alegou "argumentos moi sólidos" para ela.

No entanto, en resposta a unha pregunta en comisión parlamentaria do deputado do PSOE Julio Torrado, Fernández-Campa matizou que Galicia "non retirará o ofrecemento", pero tampouco realizará ningunha acción "que poida prexudicar á candidatura española".

Respecto diso, o deputado socialista manifestou, tras pedir que se explicase por parte do Sergas "o proxecto real do anuncio" da candidatura galega, que "Barcelona é a candidatura española e contar outra cousa é mentira".

"Foi un anuncio baleiro", sostivo para reprochar que mentres "Feijóo segue apostando por Galicia", o "goberno de Rajoy só considera a Barcelona". Por iso, pediu que se aclare a "discordancia dos gobernos galego e central".

O xerente do Sergas recoñeceu a "dificultade" engadida de que en España existen xa outro catro sedes de axencias europeas en Alacante, Madrid, Vigo e Bilbao, mentres que "Barcelona non ten ningunha".

Con todo, concluíu que ao "Goberno central correspóndelle elevar a candidatura". "En Galicia non imos reiterar o ofrecemento porque non é necesario", comentou o xerente do Sergas, quen abundou que non o reiterarán tampouco. "Non imos facer ningún tipo de actuación que poida prexudicar esa candidatura ambiciosa", concluíu.