O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, remarcou que mantén a súa petición de traspaso da AP-9, aínda que recoñeceu "discrepancias" --"normais" en Estados descentralizados-- co Goberno que lidera Mariano Rajoy, tendo en conta que o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, xa ratificou o seu rexeitamento á transferencia.

Ou Titular Do Goberno Galego, Alberto Núñez Feijóo, Comparecerá En Rolda De Pren | Fonte: Europa Press

Na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, Feijóo sinalou que existe "unha discrepancia" co Executivo central sobre o traspaso, pero garantiu que el, con independencia de que estea á fronte o seu propio partido (PP) ou o PSOE, seguiraa defendendo porque considera que é "boa" para Galicia.

Devandito isto, subliñou que decidir sobre a proposición de lei que partiu do Parlamento autonómico demandando o traspaso da Autoestrada do Atlántico corresponde ao Congreso.

"Por tanto, que se debata no Congreso e que se vote. Se hai máis deputados a favor poderémola conseguir e, se hai menos, non", reflexionou, antes de advertir que, quen agora o critican, en alusión a socialistas e nacionalistas, "nunca a pediron" cando tiveron a oportunidade.

"MEDO AO FRACASO"

"Non sei se é arriscado pedir, a propósito de que ningún Goberno de España quixo facela, pero é a nosa postura", esgrimiu, antes de sinalar que a outra opción é "non pedila polo medo ao fracaso como PSdeG e BNG".

Así, recalcou que el non só a pide, senón que reivindica que a bonificación das peaxes corra a cargo do Estado, tendo en conta que é titular da infraestrutura.

"Se esa autoestrada é do Estado, que o Estado pague as peaxes. Ata agora non era así e eu acepto as críticas da oposición, que non pediu o traspaso e pagou as peaxes; pero eu pídoo e non os quero pagar", esgrimiu.