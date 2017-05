"Coñeces o novo logotipo do BNG?"

"Coñeces o novo loghotipo do BNG?... Como non o vou a coñecer se está por todos lados. Renovar ou morrer". Así comeza un dos vídeos que lanzou o Bloque nas redes sociais e nos que explica os motivos polos que leva a cabo a renovación da súa imaxe corporativa despois de 35 anos, unha medida que foi aprobada pola militancia na última Asemblea Nacional da Coruña.

A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón

Neste primeiro vídeo, dous mariñeiros fan referencia aos 35 anos "de traballo en defensa" de Galicia que están detrás do logo do Bloque e dialogan con humor sobre a necesidade de renovarse para afrontar o tempo novo iniciado pola organización nacionalista.

Segundo destacou o BNG nun comunicado, este "tempo novo" tivo como punto de arranque a chegada de Ana Pontón á portavocía nacional e, con ela, a "incorporación dunha xeración por baixo dos 40 aos mandos da dirección".

Esta nova etapa, conforme sinalou, trasládase tamén nun cambio "evidente" na comunicación iniciada nas últimas campañas electorais, acentuando a figura de Ana Pontón. O novo estilo pasa pola utilización habitual do formado audiovisual para condensar e transmitir as propostas do BNG en temas relevantes para o país.

O novo logotipo será igualmente reconocible como BNG xa que a formación nacionalista asegurou que non busca unha ruptura nin converterse en algo diferente, senón transmitir a imaxe dun BNG moderno, cunha estética máis actual, aberta e próxima.

E é que o Bloque explicou que pretende aproveitar "todas as bazas das que dispón" para afianzar a súa recuperación electoral: "Unha líder clara, unha organización cohesionada e un proxecto político definido".