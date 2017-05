O xénero de metraxe atopada protagoniza o VIII Mostra de Cinema Periférico (S8) na Coruña desde o 31 de maio

A cidade da Coruña será, do 31 de maio ao 4 de xuño, sede do VIII Mostra de Cinema Periférico (S8), na que se presentarán nunha edición protagonizada polo xénero de 'found footage' (metraxe atopada), onde terán presencia creacións galegas.

18 05 17 Nota S8 Mostra Cinema Periférico | Fonte: Europa Press

Así o explicou en rolda de prensa o director do S8, Ángel Rueda, nunha comparecencia á que asistiron, entre outros, o concelleiro de Culturas, José Manuel Sande; a vicepresidenta da Deputación, Goretti Sanmartín, e o director da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), Jacobo sutil.

Na presentación, Ángel Rueda explicou que a deste ano é unha "edición especial" por coincidir co oitavo aniversario, que se celebra baixo o título de 'Obxectos e aparicións', co obxectivo foi reforzar a internacionalización do festival, pero tamén "apostar forte pola formación".

Por este motivo, explicou que haberá talleres de formación e 'masterclass' (clase maxistral) a cargo dalgúns dos participantes no festival, que acollerá actividades na sede de Afundación e no Centro Galego de Artes dá Imaxe (CGAI).

Este ano a mostra réndelle homenaxe ao artista multidisciplinar Joseph Cornell, pai do 'found footage' e cineasta experimental, que inspirou o deseño do carte desta edición.

Tamén se exhibirán obras de Céline Fontaine e Luther Price, dúas dos representantes máis destacados na actualidade da metraxe atopada. O programa Found Sounds virará ao redor da creadora holandesa Barbara Meter, ademais dunha expoisición e unha clase maxistral da artista visual María Cañas como pardigma desta disciplina en España.

PROGRAMACIÓN GALEGA E OUTROS

Pola súa banda, a sección 'Sinais' céntrase no cinema galego de vangarda, cunha sesión dedicada á cineasta Diana Toucedo, e outra que reúne traballos de Carla Andrade, Jaoine Camborda, Helena Girón, Marcos Flórez e Samuel Delgado. Ademais poderase ver unha videoinstalación da viguesa Xisela Franco.

No marco do festival, o programa complétase con outras cuestións como a atención que se presta a Aldo Tambellini, un dos pais da contracultura norteamericana nos anos setenta, e á cineasta alemá Helga Fanderl.

Entre outras pezas, o S8 acollerá a estrea mundial do filme 'Potamkin', do canadense Stephen Broomer, mentres se presentarán por primeira vez en España traballos do cineasta de culto Steve Polta.

INAUGURACIÓN CON 'FAUSTO' CON MÚSICA DA OSG

Aínda que a programación desenvolverase do 31 de maio ao 4 de xuño, o festival inaugurarase o día 26 co clásico do cinema mudo 'Fausto', sonorizado en directo pola Orquestra Sinfónica de Galicia (OSG).

Pola súa banda, o concelleiro de Culturas, José Manuel Sande, destacou, xuntas ás bolsas de formación previstas, a edición dun libro DVD conmemorativo. Mentres, a vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti Sanmartín, apuntou á "relevante presenza galega" neste evento.

Á súa vez, o director de Agadic, Jacobo Sutil, lembrou o apoio da Xunta a través da convocatoria de axudas ao audiovisual. Tamén fixo fincapé na "singularidade" desta Mostra dentro da campaña galego de festivais audiovisuais.