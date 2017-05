O deputado de En Marea Antón Gómez Reino asistirá á a conferencia de Puigdemont en Madrid o vindeiro luns

Deputados de Podemos e as súas confluencias, como o parlamentario de En Marea Antón Gómez Reino, e do grupo parlamentario do PNV no Congreso acudirán o vindeiro luns á conferencia que pronunciará o presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, no Concello de Madrid, e onde se prevé que lance unha nova oferta de diálogo ao Goberno para pactar a celebración do referendo independentista que planea convocar despois do verán.

Puigdemont, que estará arroupado polos parlamentarios do PDeCAT e de Esquerra Republicana, dará finalmente no consistorio da capital o discurso que tentou pronunciar no Senado, onde chocou coa negativa da Mesa da Cámara.

En representación de Podemos, xa confirmou a súa asistencia o secretario xeral, Pablo Iglesias, e tamén fixeron o propio o portavoz de En Comú Podem, Xavier Domènech, e o de En Marea, Antón Gómez Reino, segundo avanzaron a Europa Press fontes destas formacións.

Pola súa banda, o portavoz do PNV, na Cámara Baixa, Aitor Esteban, representará aos nacionalistas vascos nun evento no que non se espera a presenza de membros do PP, o PSOE nin Ciudadanos.