Traballadores de Extel secundan unha folga na Coruña contra a modificación das súas condicións laborais

Traballadores do centro da Coruña da empresa de telemarketing Extel secundaron unha folga --máis do 95% segundo a CIG, convocante en Galicia-- en protesta pola "brutal" modificación das súas condicións laborais. Ademais, apoiaron unha concentración diante das oficinas da empresa.

A mobilización tivo lugar un día despois da terceira reunión en Madrid do período de consultas nas que a empresa "continuou sen baixarse de ningunha das súas medidas, alegando que son necesarias para manter o emprego", sinala a central sindical.

Respecto diso, a representación da CIG pide á empresa que se busquen alternativas a unhas medidas "drásticas". Entre elas, denuncian "quendas que impiden a conciliación laboral e persoal e perdas brutais de salario".

Por outra banda, demándase a presenza na mesa de negociación dalgún responsable en Telefónica-Movistar para que ofreza explicacións sobre a comunicación do novo horario de atención "e polo que non se poden abrir as aplicacións fóra dese horario", apunta a central.